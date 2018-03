Le gros «garage» de Sylvie Vignet

Garage, caserne, tempête dans un verre d'eau ? Toujours est-il que la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, a senti le besoin de présenter ses excuses à son homologue de Saint-Alexandre, Anita Castonguay. Mme Vignet a reconnu qu'avoir utilisé le terme de garage pour qualifier la caserne 10 lors de la dernière séance des conseil municipal était une erreur.

C'est important pour moi aujourd'hui de rectifier une situation que je trouve totalement déplorable et je tenais personnellement à présenter mes excuses à madame Anita Castonguay concernant des propos tenus lors de la séance du conseil (...) où on a comparé les deux projets ce qui n'aurait pas dû être fait. Des mots ont été dits là qui ne représentent pas la pensée et le projet fait à Saint-Alexandre», a commenté Mme Vignet.

Cette dernière a tenu à préciser que le terme employé qui a choqué de nombreux pompiers de Saint-Alexandre était réducteur et ne représentait pas sa pensée. «J'ai beaucoup d'estime pour Anita Castonguay, les pompiers travaillent fort, ils sont fiers, il y a des gens dans ça qui ont été blessés et je les comprends.»

Est-ce que Sylvie Vignet ferait un bon pompier ? Toujours est-il que si elle sait allumer un feu, elle sait aussi comment l'éteindre rapidement. Un geste apprécié par Mme Castonguay qui a rappelé