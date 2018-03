La sonde anti-cancer de Frédéric Leblond nommée découverte de l'année 2017

Le magazine Québec Science a dévoilé le lundi 19 mars le prix du public Découverte de l'année. C'est la sonde de détection des cellules cancéreuses développée par le Louperivois Frédéric Leblond et Kevin Petrecca, de Polytechnique Montréal et de l'Institut et hôpital neurologique de Montréal qui a raflé les honneurs.

Pas moins de 4 300 internautes ont voté pour l’une des découvertes de l’année et le tiers d'entre eux ont choisi la sonde anti-cancer du Louperivois. Le jury d’experts regroupé par le magazine a sélectionné 10 percées scientifiques exceptionnelles issues des universités et des laboratoires du Québec, dont la sonde de MM. Leblond et Petrecca, mais c'est le vote du public qui a tranché le débat.

La sonde québécoise repère les cellules cancéreuses lors des chirurgies avec une sensibilité de 100 %. C’est une avancée majeure dans la lutte au cancer et surtout dans la résurgence des cancers déjà traités comme ceux du cerveau ou de la prostate.

«La sonde de détection des cellules cancéreuses primée par le public et Québec Science est le résultat d’une approche transdisciplinaire qui réunit au sein d’une même équipe des ingénieurs et des médecins. Ce mode de collaboration est fécond et mène à des innovations technologiques qui permettront demain de mieux soigner les patients atteints du cancer. La reconnaissance du public que nous recevons aujourd’hui représente un très bel encouragement à poursuivre nos travaux», a commenté Frédéric Leblond par voie de communiqué.

«Le spectre de la récidive hante tous les survivants du cancer et leurs proches. Cette découverte leur offre un espoir incroyable. Voilà pourquoi cette découverte a tout particulièrement touché nos lecteurs, qui se sont aussi dits soufflés par l’ingéniosité de l’outil», a déclaré pour sa part la rédactrice en chef de Québec Science, Marie Lambert-Chan.