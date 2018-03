Le Département de sciences humaines, en collaboration avec le Service des affaires étudiantes du Cégep de Rivière-du-Loup, ainsi que le programme Coopérant interculturel du Groupe Collegia présentent la programmation «Premiers pas vers les premiers peuples». Cette série d’activités a pour objectif de mieux comprendre les enjeux contemporains qui touchent les Premières Nations.

Le mardi 20 mars, à 13 h, au Carrefour, sera présenté le film Inuk en colère, de la réalisatrice Alethea Arnaquq-Baril, originaire d’Iqualuit. Ce long métrage documentaire aborde la pratique ancestrale de la chasse au phoque, aspect important du mode de vie inuit. Sujet de controverse, cette chasse trouve de nouveaux appuis auprès d’une nouvelle génération d’Inuit animés d’un sentiment de justice et dotés d’un sens de l’humour bien particulier, sachant tirer profit des médias sociaux pour défier ses opposants. Le film remet en question les anciennes perceptions à l’égard des Inuit en les présentant comme un peuple moderne ayant soif d’une économie durable. La projection du film sera accompagnée d’une dégustation de thé et de gravlax de phoque du Café-Bistro Côté Est de Kamouraska.

Des textes et contes d’auteurs des Premières Nations seront présentés le mardi 27 mars, dès 12 h, à la salle d’exposition Gaétan-Blanchet. De plus, toujours à la salle Gaétan-Blanchet, du 19 au 27 mars, il sera possible d’apprécier l’exposition de photo REGALIA, fierté autochtone par Roland Lorente et Aline Saffore.