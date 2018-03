Achetez des jonquilles pour lutter contre le cancer

À nouveau cette année, plus précisément les 22 et 23 mars, des bénévoles ont vendu des jonquilles dans différents endroits publics afin d’amasser de l’argent pour soutenir la recherche sur le cancer.

Avec l’arrivée du printemps, la Société canadienne du cancer lance sa campagne annuelle de financement «Les Jours de la jonquille», cette fleur printanière étant son symbole d’espoir, de courage et de vie. En 2017, plus de deux millions de jonquilles fraiches ont été vendues à travers le Québec. Pour la région de Rivière-du-Loup, cette campagne a permis de recueillir la somme de 25 340 $ auprès des entreprises et de la population.

En 2018, les responsables des Jours de la jonquille sont : Marielle Thériault, Lorraine Sirois, Colette Bouchard et Gaétan Gagnon. Ils ont été appuyés par 200 bénévoles qui ont permis de recueillir des fonds en vue, principalement, de subventionner la recherche et d’offrir du soutien et des services aux personnes touchées.

«Grâce à la recherche, financée presque exclusivement par des dons privés, des percées importantes ont été réalisées sur tous les aspects du cancer, de nouvelles armes ont été découvertes afin de lutter contre cette terrible maladie. Mais de grands pas restent à franchir : la quête pour améliorer encore plus les taux de guérison est loin d’être terminée et le cancer demeure toujours la première cause de mortalité au Québec», a-t-on souligné.