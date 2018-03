Jean D’Amour incite les jeunes à choisir des métiers maritimes

Le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour, s’est adressé à 200 élèves du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup le 16 mars dernier pour les inciter à choisir des métiers maritimes.

«Il y a deux enjeux fondamentaux qui sont très importants. L’industrie vieillit beaucoup, la moyenne d’âges dans le secteur maritime se situe à 45, 50 ans. Puis deuxièmement, il faut féminiser l’industrie, la rajeunir mais la féminiser, parce que les femmes y sont pour à peu près 10 % et j’ai un taux de placement dans l’industrie maritime de 100 %», a mentionné M. D’Amour.

Cette rencontre fait partie d’une tournée d’écoles secondaires. Huit villes du Québec sont ainsi visitées. Pour l’occasion, le ministre est accompagné de représentants de l’industrie qui ont répondu aux diverses questions des élèves. Certains d’entre eux ont également pu vivre une expérience fort intéressante sur un simulateur.

«Qu’on souhaite devenir débardeur, mécanicien, pilote sur un navire, on a besoin de main-d’œuvre à tous les niveaux, à d’excellentes conditions. Je veux que l’on fournisse le personnel nécessaire dans nos chantiers maritimes, la Davie, Verreault, Méchins, Forillon avec la gang d’Océan Méridien. On manque de main-d’œuvre, il faut aller à la rencontre des jeunes Québécois pour les intéresser à ces métiers et professions», a indiqué Jean D’Amour.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes souhaite ainsi faire découvrir l’univers des navires, de la recherche maritime et des ports de mer à des jeunes qui s’apprêteront bientôt à faire leur choix de carrière.