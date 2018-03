La Fondation canadienne du rein lance sa campagne de porte-à-porte

La Fondation canadienne du rein cognera aux portes des résidents de Rivière-du-Loup durant sa campagne porte-à-porte du 7 au 28 avril. Plusieurs bénévoles s’uniront pour récolter vos dons afin de lutter contre les maladies rénales.

L’insuffisance rénale chronique est une maladie sournoise et le nombre de patients souffrant d’insuffisance rénale est en constante progression. Si les reins ne fonctionnent plus, la mort s’ensuit dans les jours suivants. Les principaux objectifs de la campagne visent à sensibiliser le grand public à l’importance de maintenir leurs reins en santé et à recueillir des fonds pour soutenir la recherche et pour offrir des programmes et services aux patients ainsi qu’à leurs familles.

Plusieurs services aux patients ont été fournis au Québec en 2017. On compte entre autres 17 bourses accordées dans le cadre des programmes de bourses d’études pour les patients.. De plus, 45 enfants ont participé au camp de vacances gratuit pour les enfants greffés et dialysés. Près de 60 000 $ ont été versés comme aide financière d’urgence pour les patients démunis. La Fondation finance plus du tiers de la recherche en néphrologie au Canada. Tous les ans, la division du Québec de la Fondation alloue près de 1 M$ à la recherche sur les maladies rénales et aux programmes nationaux.

Fondée en 1964, la Fondation canadienne du rein est l’organisme national bénévole dont l’objectif est d’alléger le fardeau que représentent les maladies rénales pour les personnes atteintes, leurs familles et la société en général. Depuis sa création, la Fondation finance la recherche sur les maladies rénales, offre des programmes éducatifs et de soutien, facilite l’accès à des soins de qualité et sensibilise le public à l’importance de maintenir les reins en bonne santé et de consentir au don d’organes.