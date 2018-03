Huit MRC et 84 municipalités se mobilisent pour la téléphonie cellulaire

Faisant suite à une initiative de la MRC de Témiscouata, 84 municipalités et les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent ont adopté des résolutions afin de demander aux gouvernements provincial et fédéral de mettre en place une aide financière devant permettre aux MRC et aux municipalités de solutionner les problématiques de téléphonie cellulaire sur le territoire bas-laurentien. D’autres municipalités s’ajouteront au décompte dans les prochaines semaines.

Le déploiement de la téléphonie cellulaire par les télécommunicateurs dans de nouveaux secteurs étant restreint dans la région, les instances municipales souhaitent prendre les choses en mains. À titre d’exemple, au Témiscouata, 9 municipalités sur 19 n’ont toujours pas de couverture cellulaire.

Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata explique : «Il est impératif de régler la découverture cellulaire au Bas-Saint-Laurent. Les sommes à investir sont considérables et l’appui de nos gouvernements est essentiel.» Elle ajoute : «C’est avant tout une question de sécurité pour notre population de même qu’un enjeu de développement crucial pour nos communautés afin de demeurer attractives et concurrentielles au même titre que les grands centres. Le cellulaire, tout comme l’Internet haute vitesse sont maintenant devenus des services essentiels.»

Les programmes de financement «Québec Branché» et «Branché pour Innover» mis en place en décembre 2016 visaient spécifiquement le service d’Internet haute vitesse alors que la téléphonie cellulaire est un besoin tout aussi criant exprimé à maintes reprises par des élus de diverses régions du Québec.

La MRC de Témiscouata a également déposé ses commentaires au ministère de l’Innovation, de la Science et du Développement économie du Canada (ISDE) dans le cadre des consultations au sujet de la prochaine mise aux enchères de fréquences du 600 MHz. La grande portée de ces ondes et leurs caractéristiques de diffusion permettront de couvrir de plus grandes superficies et nécessiteront un moins grand nombre de tours cellulaires.