Le comité Mes soins restent ici rencontre Diane Lamarre du Parti québécois

Le comité «Mes soins restent ici» a rencontré la critique officielle de l’opposition en matière de santé et de services sociaux pour le Parti québécois, Diane Lamarre, le 12 mars.

À la demande de Mme Lamarre les membres du comité ont accepté de présenter un état de la situation relatif à l’accès aux soins de santé de proximité au Kamouraska. Ils saluent d’ailleurs son écoute et son intérêt concernant la réalité vécue par les Kamouraskois depuis plus d’un an.

Le comité « Mes soins restent ICI » souligne qu’il est apolitique et n’appuiera aucun parti durant la campagne électorale qui s’amorce. «Nous espérons avoir la chance de rencontrer les représentants de tous les partis politiques qui seront désireux de discuter avec nous des enjeux pour préserver et maintenir l’accès à des soins de santé de proximité pour la région du Kamouraska», conclut le regroupement.