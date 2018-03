Déjà au travail pour le 15e anniversaire de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup

C’est avec fierté que Martin Desrosiers, président élu de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup, indique que pour le 15e anniversaire de l’évènement qui se déroulera avec grande pompe et une multitude de nouveautés du jeudi 1er novembre au 4 novembre inclusivement, tous les postes de l’exécutif du conseil d’administration ont été comblés.

«Ainsi, pour la prochaine édition, j’agirai à titre de président et je serai secondé dans mes fonctions par Daniel Thériault, vice-président et de France Morin et Jeannine Sirois, respectivement élues aux postes de trésorière et de secrétaire. Pour nous assister et créer une édition de rêve pour le 15e anniversaire, les personnes suivantes ont également consenti à offrir leur disponibilité et leur savoir-faire, soit Hélène Godbout, Danielle Nadeau, Yves Mercier, Olivette Bastille, George Landry, Bernard Bernier, Roger l’Italien, Denise Lévesque L’Italien, Céline Dixon Tremblay, Céline Georlette, Isabelle Sauvé et Ghislain Bernier.»

Toute personne désireuse de collaborer et de créer avec l’équipe en place toujours plus de magie de Noël dans la «Capitale de Noël», peut communiquer au 418 714-NOËL, soit 418 714-6635. «Si une idée nouvelle pouvant plaire et faire sourire les petits ... et bien sûr les grands ... et créer des moments magiques, vous êtes aussi invités à la partager avec nous», ajoute Monsieur Desrosiers.

Relativement aux espaces du centre-ville où est logé «l’Atelier du Père Noël», le président profite de l’occasion pour indiquer qu’une entente est intervenue avec le propriétaire, Viateur Poitras de Poitras Meubles & Design. «Nous tenons à le remercier pour son ouverture et son appui face à l’organisation de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup», a-t-il mentionné. Par la même occasion, il tient à souligner le départ de quelques lutins présents au sein de l’organisation, la majorité depuis plus de dix ans, et qui n’ont cessé à la fois comme bénévole et administrateur de souhaiter pour Rivière-du- Loup, ce titre magique de «Capitale de Noël».

«Qu’il me soit permis de nommer Madame Rina Lavoie, Messieurs Paul Soucy, Bernard Dionne, Yves Breton, Yves Fortier, Pierre Dubé, Luc Grandmaison, Hervé Hodgson, dit Ti-Père et Yves Blanchet. À tous ... Un grand coup de chapeau et de profonds remerciements pour ce rêve réalisé : Noël Chez nous à Rivière-du-Loup! », a indiqué Martin Desrosiers.