Colloque «Santé-vous bien!» du Collège Notre-Dame

C’est sous le thème «Connexion humaine» que le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup présentera la 6e édition de son colloque annuel «Santé-vous bien!». Cet évènement se déroulera les 20 et 21 mars et s’adressera à tous les élèves ainsi qu’aux membres du personnel.

«Le Colloque scolaire est une initiative unique au Québec qui vise à sensibiliser les élèves de notre école à diverses problématiques de santé mentale, physique et psychologique, de les inciter à adopter de saines habitudes de vie et de leur faire connaitre les organismes de soutien et d’entraide du milieu. Unanimes et engagés, les élèves adorent leur expérience année après année» souligne Guy April, directeur général du Collège.

La présidente d’honneur de cette année est Mériem Dehbi-Talbot, finissante de la promotion 2008. Cette jeune femme passionnée et déterminée est cinéaste, productrice et réalisatrice au studio créatif The Skin Deep qui est gagnant d’un Emmy Award ainsi que de deux World Press Photo Awards. Elle est derrière l’écran de plus de 150 interviews de la série à succès {THE AND}. Elle a même exporté le concept à Montréal en collaboration avec le magazine Urbania. En plus de partager son parcours inspirant aux élèves, elle fera vivre aux jeunes une expérience simplifiée {THE AND}. De plus, les finissants qui le désirent pourront également participer à un projet documentaire lors du colloque.

En nouveauté cette année, les élèves auront l’occasion de choisir tous leurs ateliers. Les deux jours du colloque commenceront par des activités de relaxation alors que la fin des deux journées sera animée par différents intervenants de la région qui ont à cœur de faire bouger les gens.

PROGRAMMATION

Le 20 mars sera réservé aux élèves de 4e et 5e secondaire. En quatrième secondaire, il sera question de l’art-thérapie, des bienfaits des huiles essentielles, des relations amoureuses saines et de l’importance d’être à l’écoute de ses besoins. En 5e secondaire, les élèves pourront créer leur jardin urbain, faire du basketball en fauteuil roulant, bien comprendre ce qu’est le consentement sexuel. Tous les élèves vivront un atelier de stimulation d’idées portant sur le mieux-être et inspiré du Design Thinking, approche que le Collège désire intégrer de plus en plus dans son enseignement.

Le 21 mars, les activités seront destinées aux élèves de 1re, 2e et 3e secondaire. En première secondaire, les thèmes abordés seront la rigolothérapie, l’impact de la consommation de drogues, l’auto-compassion et le développement d’une image corporelle positive. Pour les élèves de 2e secondaire, les activités porteront sur la cyberintimidation, l’hypersexualisation, l’importance de faire des bons choix et la présentation d’un atelier de stimulation. Les élèves de 3e secondaire assisteront pour leur part à des ateliers sur les relations amoureuses égalitaires et la santé sexuelle. Une autre nouveauté, les jeunes de ce niveau auront également la chance de participer à des ateliers offerts par des entrepreneurs. Un atelier de créativité de collations santé permettra peut-être d’offrir des nouveautés à notre cantine scolaire. Finalement, les élèves recevront des conseils afin de bien préparer leur première entrevue d’embauche.

Annie Bouchard, adjointe à la vie scolaire et organisatrice de l’évènement, souhaite que chaque élève s’épanouisse et puisse vivre des expériences enrichissantes offertes par des professionnels. Tout au long de ces deux journées, ce sont près de 30 intervenants que le Collège accueillera en ses murs et plus de 70 élèves aideront au bon déroulement afin d’assurer le succès de cette 6e édition.