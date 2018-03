La conférence de Larry Hodgson annulée

La conférence de Larry Hodgson, invité de la Société d'horticulture de Rivière-du-Loup, prévue ce soir à 19 h 30 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup est annulée en raison des mauvaises conditions climatiques.

Elle a été remise au 13 juin prochain. Il parlera des vivaces à fleuraison continue. La plupart des vivaces ne fleurissent que pendant 1 à 2 semaines, mais il existe plusieurs vivaces qui fleurissent sans arrêt pendant 8 semaines et plus. Larry Hodgson présente plus de 60 de ces plantes extraordinaires.