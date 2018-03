Nouvelle école : les parents de Saint-Antonin déposent une pétition de 1 567 signatures

Une vingtaine de parents et citoyens de Saint-Antonin se sont rendus à La Pocatière hier pour déposer une pétition de 1 567 signatures aux commissaires de la Commission scolaire (CS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup demandant de réviser leur demande de construction d’une nouvelle école et d’assurer que les enfants de Saint-Antonin restent dans leur milieu.

«Sur le total des signatures, nous en avons 1 371 de Saint-Antonin, dont 327 de parents de l’école Lanouette. Cela démontre une position claire des citoyens. Nous ne sommes absolument pas contre le projet de construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup, proportionnelle aux besoins. On ne veut pas que les enfants aient à se déplacer sur de longues distances pour aller à l’école», explique le porte-parole du comité «Nos enfants dans nos écoles», Martin Ménard. Le reste des signatures provient majoritairement de citoyens de Saint-Modeste et de Rivière-du-Loup. Les parents sont inquiets du possible transfert d’élèves de Saint-Antonin vers Rivière-du-Loup à la suite de la construction éventuelle d’un nouvel établissement scolaire.

Ce dernier ajoute que le regroupement fera confiance à la commission scolaire et choisira ses prochaines actions en fonction des décisions qui seront prises. «On reconnait totalement que Rivière-du-Loup a des besoins criants», précise M. Ménard.

De son côté, la commission scolaire a entendu les demandes des parents et des citoyens. Elle s’affaire présentement à étudier le dossier de la nouvelle école. «Nous avons ajourné le conseil des commissaires et nous rendront une décision le 27 mars», ajoute Édith Samson, présidente de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup. La réponse du ministère concernant la demande de construction est attendu au plus tôt pour le mois d’avril. Elle pourrait toutefois être communiquée plus tard, au cours de mai ou juin, précise Mme Samson. «Le maire de Saint-Antonin Michel Nadeau a déposé un dossier il y a deux semaines. Cela fait aussi partie des éléments que nous allons regarder ensemble», complète la présidente de la CS.

Le 12 mars, la Ville de Rivière-du-Loup a réagi au dossier. La mairesse Sylvie Vignet a souligné qu’il est important de répondre aux besoins urgents de Rivière-du-Loup, soit une carence de 20 classes. Le projet de nouvelle école de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup répond déjà aux critères établis par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, qui fixe un seuil à un surplus d’au moins 125 élèves pour permettre le dépôt d’une demande d’agrandissement. La capacité d’accueil des écoles de Rivière-du-Loup est dépassée de 205 élèves et il est impossible de les recevoir dans un rayon de 20 kilomètres.

Par ailleurs, le manque d’espace pour les élèves dans les écoles primaires de Saint-Modeste et Internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup a forcé la Commission scolaire (CS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup à investir pour louer des maisons mobiles afin de recréer des classes dans des annexes. Il s’agit d’installations temporaires qui permettront d’accueillir tous les enfants pour l’année scolaire 2018-2019.

