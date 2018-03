Le Réseau d’information sur les municipalités veut un écocentre plus accessible

Le Réseau d’information sur les municipalités se réjouit de l’investissement de 625 000 $ dans la modernisation de l’écocentre de Rivière-du-Loup. Il émet toutefois plusieurs réserves sur le projet dans son état actuel.

Le Réseau souhaite que des consultations publiques soient menées avant de lancer les travaux. À cette occasion, la consultation pourrait également se pencher sur le projet d’écocentre à Rivière-des-Vases, qui coutera également environ 600 000 $, selon le préfet Michel Lagacé. Pour le Réseau, cet emplacement n’est pas à privilégier en raison de son caractère isolé et des couts de fonctionnement en conséquence plus élevés.

De plus, le Réseau estime qu’il est essentiel que le nouvel écocentre soit desservi en eau courante afin que des toilettes et des éviers pour se nettoyer soient accessibles pour le personnel et les usagers.

Il souhaite également que l’écocentre offre des services toute l’année. «Le Réseau a plusieurs fois proposé aux élus de la MRC et de la Ville de Rivière-du-Loup de prendre modèle sur les écocentres du Témiscouata, qui sont accessibles l’hiver une journée par semaine et ont tous pignon sur rue le plus près possible des populations visées.»

Le Réseau estime que les plans de réinstallation qui prévoient d’éloigner l’écocentre de Rivière-du-Loup dans la forêt derrière le centre de tri est une décision peu judicieuse. «Des terrains sont disponibles sur la rue Delage pour que l’écocentre ait pignon sur rue. Des bâtiments de taille convenable sont disponibles tant sur la rue Delage qu’ailleurs en ville», souligne-t-il.

Il croit aussi que l’ouverture d’un écocentre desservant Saint-Antonin, Saint-Modeste et Saint-Épiphane, qui totalisent ensemble 6300 habitants, devrait être envisagée.