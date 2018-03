Écoles fermées en raison du mauvais temps

En raison des mauvaises conditions climatiques, toutes les écoles primaires et secondaires des commissions scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup et du Fleuve-et-des-Lacs sont fermées pour la journée en ce 14 mars.

Le CFP Pavillon-de-l'Avenir et le Centre d'éducation des adultes sont aussi fermées pour la journée. Les services de garde le la CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup demeurent ouverts sauf ceux de Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Denis et Saint-Louis-de-Kamouraska. Les cours ont aussi été suspendus du côté du Collège Notre-Dame.

Les services de garde de Lac-des-Aigles, Packington, Pohénégamook (Marie-Reine-des-Coeurs et Saint-Joseph), Saint-Clément, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu et Saint-Michel-du-Squatec de la CS du Fleuve-et-des-Lacs sont fermés pour la journée.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info-Tempête.

CONDITIONS ROUTIÈRES

Sur pratiquement l'ensemble du réseau routier de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques (KRTB), la chaussée est enneigée et la visibilité est réduite. Cet avertissement est valable pour l'autoroute 20, 85, et les routes 191 (291) et 132. Le ministère des Transports avertit également les automobilistes de la présence de lames de neige sur le réseau routier.

MÉTÉO

Le KRTB est également touché par un avertissement de neige et d'onde de tempête émis par Environnement Canada ce matin. Une accumulation supplémentaire de neige de 5 à 10 centimètres est attendue d'ici ce soir. Les quantités reçues pourraient être plus importantes en terrains élevés.

Des niveaux d'eau plus élevés et des vagues près de la côte sont également prévus. La combinaison des vents forts et des marées de plus grande amplitude risque de provoquer un déferlement de vagues de 12 h 30 à 15 h 30 entre Kamouraska et Trois-Pistoles. De l'érosion côtière est possible dans les zones à risque.