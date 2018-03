Le Salon de l’habitation et du plein air Maisons Ouellet est de retour

Depuis 14 ans, des milliers de visiteurs se présentent au plus important salon de l’habitation dans le Bas-Saint-Laurent, le Salon de l’habitation et du plein air Maisons Ouellet. Encore cette année, quelques 100 fournisseurs de produits et services pour la construction, la rénovation, la décoration et le plein air donnent rendez-vous à toute la population au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup du 6 au 8 avril.

Maisons Ouellet invite la population à découvrir un tout nouveau modèle d’habitation. Comblant autant les besoins d’une résidence principale que ceux d’une résidence secondaire tel un chalet, la maison a été conçue pour être des plus fonctionnelles. Elle offre un maximum de rangement et l’équipe de création de Maisons Ouellet a fait de nombreuses recherches afin de s’assurer qu’elle corresponde aux tendances actuelles. Les visiteurs de la maison seront invités, par le biais d’un concours, à proposer des noms pour l’appellation officielle de la maison.

NOUVEAUTÉS

Soucieux de répondre aux besoins des visiteurs, qui en grande majorité recherchent des inspirations pour leur cuisine ou leur salle de bain, le salon offre cette année un espace consacré aux tendances et nouveautés pour ces deux pièces. Deux cuisines de style différent et une salle de bain y seront aménagées en plus de la présence des designers de chez Rona qui seront sur place pour présenter les tendances et nouveautés 2018 et prodiguer des conseils.

Cette année, les visiteurs pourront non seulement déguster de la tire sur la neige, mais aussi prendre une pause pour siroter un des cocktails à base de sirop d’érable créés spécialement pour l’évènement par un mixologue de la région. À la demande générale, la tyrolienne géante est de retour ainsi que de l’animation pour toute la famille dont un taureau mécanique.

Pour plus d’informations ou pour connaitre l’horaire, visitez le www.salonhabitationrdl.com.