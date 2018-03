Une passion électrisante pour Mario Perron

Mario Perron est un passionné de nouvelles technologies. À 70 ans, il est retourné sur les bancs d’écoles et a obtenu une attestation d’études collégiales en Technologie des véhicules électriques, un nouveau programme offert au Cégep de Rivière-du-Loup. Il souhaite maintenant partager ses connaissances avec les acheteurs qui veulent orienter leur choix vers un véhicule électrique.

«C’est un programme qui était méconnu quand je me suis inscrit et qui l’est encore. C’est tout récent. Moi, je suis attiré par les nouvelles technologies, je l’ai toujours été. Je suis foncièrement bricoleur et j’aime approfondir ce dans quoi je m’embarque. Ce n’est pas pour rien que j’ai décidé de devenir informaticien dans les années 1960. À ce moment, tout commençait», se rappelle M. Perron.

La formation en Technologie des véhicules électriques, aussi appelée le programme Connec-té, permet aux finissants d’assister les ingénieurs dans la conception et la fabrication de véhicules électriques, tout en assurant leur entretien correctif et préventif.

Mario Perron est également membre de l’Association des véhicules électriques du Québec. Il souhaite avant tout faire connaitre les véhicules électriques disponibles sur le marché et donner des informations aux acheteurs intéressés à faire l’acquisition d’un véhicule électrique ou hybride.

«Je fais ça bénévolement. J’ai des ententes avec les concessionnaires de Rivière-du-Loup et dans le secteur d’Amqui. Je ne veux pas faire d’argent avec ça. À 70 ans, ma vie est déjà gagnée. Je veux développer un projet à Rivière-du-Loup qui permettra d’établir des diagnostics et de faire l’entretien des véhicules électriques. On pourrait être ici un carrefour entre le Nouveau-Brunswick, la Gaspésie et Québec pour l’entretien de ce type de véhicules», ajoute-t-il.

Il veut ainsi accompagner les acheteurs dans leur processus de réflexion. Ceux-ci doivent lui expliquer leurs besoins et l’utilisation qu’ils souhaitent faire de leur prochain véhicule électrique. «Ils viennent me voir et ça ne leur coute pas un sou. Je leur explique l’autonomie, le temps de recharge et les défauts de certains véhicules qui ont été découverts jusqu’à maintenant», explique M. Perron.

Dans le cadre de son cours, il a été amené à démonter un VTT et à complètement le transformer en véhicule électrique. Il a été présenté le printemps dernier lors du Méga weekend électrique au Centre commercial Rivière-du-Loup. Véritable passionné, il continuera à travailler sur divers projets dans le but de promouvoir et de démystifier les véhicules électriques dans la région.

