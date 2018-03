Une grande bibliothèque de jeux pour contrer l'isolement

Le Centre d’entraide l’Horizon de Rivière-du-Loup, ressource communautaire en santé mentale, a dévoilé le 13 mars sa toute nouvelle ludothèque. La population de la MRC de Rivière-du-Loup aura donc accès à une panoplie de jeux adaptés d'une valeur globale de 8 000 $, disponibles pour emprunt.

Ce projet, qui a pris naissance il y a deux ans, a été réalisé grâce à une subvention du gouvernement fédéral octroyée dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les ainés. L’atelier de menuiserie communautaire a également été mis à contribution pour la conception des étagères de rangement des jeux.

«Avec la ludothèque, on se donne des leviers supplémentaires pour contrer l’isolement, éviter la détresse émotionnelle et conserver une bonne santé mentale», a commenté Nadine Pelland, directrice du Centre d’entraide l’Horizon. Une section spécifique pour les gens souffrant de la maladie d’Alzheimer a d’ailleurs été créée.

L’accès à de tels jeux était problématique et peu abordable jusqu’à ce que l’idée d’une bibliothèque collective voie le jour lors d’une discussion entre Nadine Pelland du Centre d’entraide, Marie-Noëlle Richard, agente de développement communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup et Julie Gendron du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Les utilisateurs peuvent être des organismes, institutions ou encore des individus. Un prix d’abonnement a d’ailleurs été fixé à cet effet.

Un jeu de curling adapté, des casse-têtes, un questionnaire jumelé à des paniers de basket ne sont que quelques exemples des jeux disponibles au 52, rue Fraserville à Rivière-du-Loup. «J’encourage le Centre l’Horizon à demander d’autres subventions. Il faut continuer à avoir des idées folles, c’est comme ça que l’on crée un milieu de vie qui est vivant», a souligné le député fédéral Bernard Généreux. Le conseiller municipal Nelson Lepage était également sur place pour le dévoilement de la ludothèque. Ce dernier a rappelé qu’il s’agit d’un projet porteur pour toute la communauté.

Par ailleurs, la campagne de financement «Fous alliés» pour le Centre d’entraide L’Horizon est toujours en cours et approche les 68 000 $ amassés. Des capsules web seront d’ailleurs lancées sous peu. Il est toujours possible d’encourager cette cause en se procurant des linges à vaisselle aux Fous brassant, au Café du clocher ou encore à la Suite logique de Rivière-du-Loup. La campagne se poursuit jusqu’à la fin du mois de mai, avec un objectif de 100 000 $.