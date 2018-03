Camping KOA Bas-Saint-laurent se distingue à l'échelle nord-américaine

KOA, le plus important réseau de camping au monde, a attribué à Camping KOA Bas‐St‐Laurent le prestigieux prix President’s Award 2018, qui vise à reconnaître autant la qualité des installations que le haut niveau de satisfaction de la clientèle.

Le camping s’est démarqué en étant l’un des rares à avoir obtenu une note parfaite de 600/600 lors de l’inspection annuelle de la qualité du camping. Camping KOA Bas‐St‐Laurent a également obtenu la certification Kamp Green de niveau 3 (le plus haut).

«Après 5 ans de dur labeur, nous avons finalement terminé la construction du camping. Avec l’amélioration graduelle de l’aménagement paysager et des installations, nous avons le potentiel pour devenir un des plus beaux campings dans l’Est du Canada mais, surtout, un camping moderne répondant aux besoins d’une clientèle familiale de plus en plus exigeante et dynamique. Aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers du chemin parcouru et sommes emballés pour le futur», lance Martin Bruneau, gérant et co‐propriétaire.

CAMPING KOA BAS-ST-LAURENT

Classé 5 étoiles, Camping KOA Bas St‐Laurent compte 260 sites directement sur les rives du Lac St‐Mathieu et sa plage de sable fin. Les campeurs voyageurs, les saisonniers ainsi que les visiteurs journaliers constituent la principale clientèle du camping. Des forfaits journaliers sont aussi offerts à tous. Un ponton de 12 passagers a été acquis afin d’offrir un nouveau service de croisière agréable et sécuritaire. Pour plus d’informations ou pour réserver, rendez‐vous au koabasstlaurent.com.