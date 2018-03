L'église diocésaine de Sainte-Anne accueille son nouvel évêque

L’Église diocésaine de Sainte-Anne était en fête ce samedi 10 mars puisqu’elle célébrait l’accueil de son nouvel évêque, Mgr Pierre Goudreault. Près d’un millier de personnes étaient réunies à la cathédrale pour cette cérémonie que présidait monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque métropolitain de Québec.

À ses côtés, agissant comme coconsécrateurs, se tenaient Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque émérite de Sainte-Anne et Mgr Dorylas Moreau, évêque de Rouyn-Noranda, diocèse d’origine de Mgr Pierre Goudreault.

Au chœur de la cathédrale de Sainte-Anne, une quarantaine d’évêques ont pu suivre avec attention le déroulement de la cérémonie. Parmi eux, on pouvait reconnaître Mgr Luigi Bonazzi, Nonce apostolique et représentant du Pape au Canada, de même que Nosseigneurs Lionel Gendron (Saint-Jean-Longueuil), président de la Conférence des évêques catholiques du Canada et Noël Simard (Valleyfield), président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. À leurs côtés se tenait aussi Mgr Bruce Myers, évêque anglican de Québec.

Au tout début de la célébration, Mgr Pierre Goudreault, accompagné des abbés Luc Deschênes et José Libardo Toca, s’est avancé devant le cardinal Lacroix pour entendre le vice-chancelier du diocèse, l’abbé Marcel Coulombe, lire la bulle (lettre officielle) signée par le pape François et confiant à « son frère bien-aimé Pierre » la charge de conduire dorénavant le peuple de Dieu qui est à Sainte-Anne. Ce n’est qu’à la suite de l’homélie prononcée par monsieur le cardinal Lacroix que l’ordination épiscopale fut véritablement conférée à Mgr Goudreault.

Au cours d’un long dialogue avec le célébrant, Mgr Goudreault a notamment dit qu’il acceptait la charge qui lui était confiée et s’est engagé à la remplir « jusqu’à la mort, avec la grâce de l’Esprit Saint ». Mgr Goudreault s’est aussi engagé à « annoncer partout l’Évangile » comme l’affirme sa devise, et à accueillir avec un cœur « plein de bonté et de miséricorde les pauvres, les étranger et tous ceux qui sont dans le besoin ». Suivaient la litanie des saints et l’imposition des mains par l’évêque consécrateur.

Avant que la foule ne se disperse, Mgr Pierre Goudreault a circulé dans la cathédrale pour bénir les fidèles. Pour ce geste, il était accompagné de Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et de Mgr André Gaumond, ancien évêque de Sainte-Anne et archevêque émérite de Sherbrooke.