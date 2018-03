Une pose pour le rose est de retour au Québec

La campagne Une pose pour le rose au profit de la Société canadienne du cancer du sein, initiée l’an dernier par la photographe Marilyn Bouchard, est de retour pour une deuxième année consécutive. En 2018, l’objectif est de rassembler 125 photographes et d’amasser 100 000 $ pour la cause. Deux de ces photographes seront à l’œuvre à Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Il s’agit de Catherine Roy et de Jackie Dubé.

Les femmes ayant combattu ou luttant contre le cancer seront inscrites à une «liste rose». Leur portrait sera immortalisé gratuitement pour la cause. Elles pourront aussi profiter de la présence de services de maquillage et de coiffure. Les profits seront redonnés à la Société canadienne du cancer.

Dans la région, la photographe Catherine Roy de Rivière-du-Loup participe à cette initiative pour une 2e année. L’an dernier, elle a photographié une quarantaine de femmes, lui permettant d’amasser un montant de 1 500 $. Cette année, Mme Roy vise 100 femmes et un montant de 3 000 $. Déjà la moitié des places sont réservées. L’évènement se tiendra le 27 mars de 9 h à 16 h à la boutique Atelier de Mélusine sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Mélusine offre un bracelet pour les femmes de la liste rose. Le même bracelet sera disponible pour achat le jour de l’évènement et chaque pour chaque bracelet vendu, l’entreprise remettra 10 $ pour la cause.

À Trois-Pistoles, Jackie Dubé du Studio Expression a décidé de s’impliquer cette année. «Je me suis sentie interpelée par la cause, c’est important. Mon objectif est de photographier 20 femmes dans la journée du 1er avril au Café Grains de folie de Trois-Pistoles. Quatre femmes feront partie de ma liste rose et auront droit à un traitement VIP de coiffure et de maquillage», explique-t-elle.

Chaque photographe participante à travers le Québec tiendra une session de photo au cours de laquelle des femmes de tous les milieux seront photographiées au prix de 20$ par photo. L’an dernier, 70 000 $ ont été remis à la Société canadienne du cancer grâce à l’initiative Pose pour le rose.