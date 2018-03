Pohénégamook a un projet de 2,7 M$ pour son camping

En 2014, la Ville de Pohénégamook procédait à l’inauguration du bâtiment polyvalent à la plage de la tête du lac. Elle est maintenant prête à aller de l’avant avec la première étape d’un projet de 2,7 millions de dollars pour augmenter la capacité d’accueil de son camping.

Louise Labonté, mairesse, parle d’un projet de Station récréative porté par la corporation du Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook. «Les gens ne viennent plus à la plage que pour s’y baigner, nous devons leur offrir une valeur ajoutée», a-t-elle souligné. C’est l’entreprise Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 qui s’occuperait du volet «activités» de la Station récréative. L’investissement de 2,7 M$ ne concerne cependant que l’augmentation de la capacité d’hébergement du camping municipal.

«En 2018, nous allons compléter l’aménagement de 75 emplacements de camping sans services», a mentionné Mme Labonté. C’est seulement en 2019 que l’on prévoit ajouter 155 emplacements sans et avec services, puisque cela demande plus de préparation pour la mise en place de l’électricité et l’eau potable. La troisième phase prévue en 2020 comprendrait 75 terrains avec services. Et finalement en 2022, ce serait 120 nouveaux emplacements avec services également.

En lien avec les premières phases, on prévoit l’engagement de 2 à 3 personnes à temps complet au cours de la saison estivale et 15 emplois temporaires. À la plage municipale au cours de l’été, il n’y a que des employés à temps partiels.

La réalisation de l’ensemble du projet dépend toutefois du financement disponible et de l’achalandage au fil des phases. «Le résultat va faire foi de tout», a lancé Louise Labonté. Actuellement, la Ville en est à l’étape de demander des appuis pour le montage financier. «De plus il y aura une rencontre d’information pour les gens du milieu d’ici la fin du mois de mars», a-t-elle précisé.

Rappelons que le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook a inauguré son bâtiment polyvalent en 2014, construit au cout d’un million de dollars. Pour l’ensemble de l’aménagement de la plage, on parle d’une somme de 1 500 000 $.

La plage de Pohénégamook accueille à chaque année plus de 20 000 visiteurs. Déjà en 2014, on projetait d’augmenter la capacité d’accueil du camping pour répondre à une demande grandissante. Depuis plus de 20 ans, le Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook est sans contredit une attraction majeure pour la municipalité.