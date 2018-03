Un marathon de jeux comme collecte de fonds pour Martin Couturier Gagné

Six amateurs de jeux vidéo, regroupés sous le nom de La Petite Équipe, entameront dès ce soir 21 h jusqu'au samedi un marathon de 24 h de jeux diffusés en direct sur la populaire plateforme en ligne Twitch. Au-delà du jeu, c'est aussi, et surtout, l'occasion pour eux d'amasser et de faire connaitre la cause de Martin Couturier Gagné.

C'est que le jeune homme de Rivière-du-Loup est atteint de spina bifida. Paralysé des membres inférieurs depuis sa naissance, le Louperivois de 22 ans a lancé en mars 2017 une campagne de financement sur la plateforme Go Fund Me afin d'acquérir un véhicule récent qui pourra être adapté à ses besoins. Une soirée de jeux a eu lieu en décembre dernier afin d'amasser des fonds pour cette cause.

Cette fois, c'est un véritable marathon auquel vous convient ces six amateurs de jeux. Martin Couturier Gagné sera présent sur l'espace clavardage de la chaine Twitch de La Petite Équipe. Sur cette même page (voir lien ci-bas), il est possible d'effectuer un don.

Pour écouter le marathon, il suffit de suivre le lien : https://www.twitch.tv/lapetiteequipe. Pour plus d'information sur la campagne de Martin Couturier Gagné, vous pouvez aussi consulter sa page Facebook à cette adresse : https://www.facebook.com/4rouesdeplusverslindependance.