Un autre succès pour la soirée «À la découverte de l’Afrique»

La deuxième présentation de l’évènement «À la découverte de l’Afrique» s’est tenue le 24 février au Carrefour du Cégep de Rivière-du-Loup. L’évènement, organisé par Joseph Wadjiri et Isabelle Gallard, a pour objectif de faire découvrir plusieurs facettes de la culture africaine aux gens de la région.

Cette année, plus de 150 personnes ont participé aux différentes activités. En après-midi, des ateliers d’initiation aux percussions et à la danse africaine étaient offerts, suivis par une présentation de contes et légendes africaines.

La journée s’est poursuivie avec un souper aux saveurs africaines et une conférence sur les coutumes traditionnelles lors d’un mariage ivoirien. Le reste de la soirée était consacrée à la musique et à la danse, où plusieurs artistes ont performé afin de créer une ambiance de fête conviviale.

«À la découverte de l’Afrique» se veut une occasion de rassembler les gens pour leur faire vivre une expérience culturelle unique, mais également pour amasser des fonds qui serviront à promouvoir la culture africaine. La troisième présentation de l’évènement se déroulera en février 2019.