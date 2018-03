Les Vieux Loups donnent 3 600 $

Les membres du club sport et charité Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup ont effectué une autre remise de dons le 6 mars dernier au Best Western Plus Hôtel Levesque. Neuf organismes ont ainsi reçu une somme totale de 3 600 $.

Les représentants de ces organisations ont reçu une enveloppe contenant une contribution financière pour les aider à fournir des services à la population ou à organiser des activités pour les jeunes.

Voici donc la liste de ces organismes: École secondaire de Rivière-du-Loup (bourses à des élèves), les Guerriers (football scolaire), Carrefour d’initiatives populaires (aide alimentaire), les Flamants roses (nage synchronisée), club Le Mondial (soccer), la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent (répit pour les aidants naturels), les Arabesques (patinage artistique), Fonds de dépannage Parici (familles défavorisées) et Fondation de la santé de Rivière-du-Loup (équipements). Laval Briand, président des Vieux Loups, a souligné l’implication de ces organismes dans le milieu.

Pour chaque année financière, les Vieux Loups effectuent trois remises de dons qui totalisent environ 15 000 $. Le club obtient l’argent nécessaire à son œuvre en organisant trois activités de financement, notamment une collaboration lors de la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada. Mais son évènement principal pour amasser des fonds est le tournoi de golf des Vieux Loups qui a lieu au mois d’aout.