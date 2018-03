Québec annonce des investissements de près de 326 M$ dans les réseaux routiers bas-laurentiens

En conférence de presse le 8 mars, la ministre déléguée aux Transports Véronyque Tremblay a annoncé, flanquée du ministre et député de Rivière-du-Loup Jean D'Amour, des investissements de 325 687 000 $ pour le réseau routier de la région du Bas-Saint-Laurent au cours des deux prochaines années.

À noter que plusieurs des projets présentés étaient connus et avaient déjà fait l'objet d'annonces précédentes notamment le réaménagement de la route 185 entre Saint-Antonin et Saint-Honoré-de-Témiscouata. À lui seul, ce dossier retient environ le tiers (133 M$) des sommes présentées.

«Les annonces d’aujourd’hui représentent 115 M$ de plus que l’année dernière en termes d’investissements routiers au Bas-Saint-Laurent. La région va recevoir l’une des plus grosses augmentations (plus de 50 %) en province, c’est majeur», a déclaré la ministre en point de presse.

Les projets présentés jeudi matin ont été annoncés sous des thèmes comme «préserver nos infrastructures» et « assurer votre sécurité », des éléments importants pour le gouvernement, a-t-on assuré. «Quand il est question de sécurité, on ne lésine pas. Il y a le confort de roulement, le maintien des infrastructures et la qualité des routes. Déjà, les notes pour les routes du Bas-Saint-Laurent sont élevées, il y a eu une belle amélioration entre 2006 et 2016, mais on continue à investir.»

PROJETS

Concrètement, une dizaine de projets concernent le territoire du KRTB. La somme totale des investissements dans ce secteur n’était cependant pas disponible lors de la conférence de presse.

Dans le secteur des Basques, mentionnons d’abord les travaux liés à la route 293 avec la réfection d'un pont qui passe au-dessus de la rivière des Trois-Pistoles à Saint-Clément. Du côté de la Fromagerie des Basques, il est également question de la construction d’une voie de virage et l’ajout de feux de circulation. Des sections de la route 132 seront aussi revampées; c’est le cas dans le coin de Saint-Simon. Une réfection de chaussée sera effectuée sur la rue du Pont et le Petit-8e Rang à Saint-Clément.

Dans la région de Rivière-du-Loup, mentionnons des réfections de chaussée à Notre-Dame-du-Portage, de la jonction entre les autoroutes 85 et 20 en direction ouest, de la route 230 entre Saint-André et Saint-Alexandre-de-Kamouraska et de la route de l’Église Nord à Saint-Modeste. N’oublions pas non plus la reconstruction de la route sur la route 291 et le chemin Taché Est à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Enfin au Témiscouata, notons des travaux d’asphaltage sur la route 289, du passage à niveau à l’ouest de Rivière-Bleue vers Pohénégamook sur 4,8 km.

AUTOROUTE 20

Évidemment, le dossier du prolongement de l’autoroute 20 est revenu au galop rapidement. À cet effet, la ministre Tremblay a affirmé que c’était un projet que le gouvernement n’avait pas oublié.

«C’est un dossier sur lequel on travaille fort. On comprend à quel point il est important pour les gens du Bas-Saint-Laurent. J’ai très bien entendu leurs arguments lors de rencontres à Rimouski, notamment. Ceci dit, il y a déjà beaucoup d’augmentations dans la région du Bas-Saint-Laurent. On continue notre travail.»

Plus de détails suivront...