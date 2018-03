Des parents de Saint-Antonin lancent une pétition pour garder les élèves à l’école Lanouette

Un comité de parents de Saint-Antonin a lancé une pétition pour demander à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup de retirer immédiatement sa demande d’aide financière au ministère de l’Éducation et de réviser le projet. Ils sont inquiets du possible transfert des élèves vers Rivière-du-Loup avec la construction éventuelle d’une nouvelle école sur le territoire louperivois.

«La démarche du comité a pour objectif de garder les enfants à Saint-Antonin. On souhaite que deux nouvelles demandes soient présentées, soit une construction d’école à Rivière-du-Loup et un agrandissement ou encore une construction pour Saint-Antonin», explique Martin Ménard, porte-parole du comité de parents.

Une quinzaine de parents ont fait du porte-à-porte pour expliquer leur demande aux citoyens de la municipalité et recueillir plus de signatures. Des pétitions ont d’ailleurs été déposées dans quatre commerces de Saint-Antonin, L’Épicerie du village, le P’tit Resto, Uniprix et l’Épicerie Caron et à l’édifice municipal.

Des parents s’étaient également présentés le 27 février à la rencontre des commissaires de la commission scolaire afin de partager leur position. «On veut que nos enfants restent dans la municipalité de Saint-Antonin malgré la possible construction d’une école à Rivière-du-Loup et on demande que la commission scolaire passe de la parole aux actes», précise M. Ménard.

Le maire de Saint-Antonin Michel Nadeau, affirmait au début du mois de février à Info Dimanche qu’au cours des deux dernières années, la municipalité avait vu s’installer sur son territoire 117 nouvelles unités de logement. Le comité de parents croit qu’en raison de la croissance constante de la municipalité, l’agrandissement de l’école sera inévitable à moyen terme.

À noter que selon les critères du ministère de l’Éducation du Québec, les écoles primaires doivent avoir un surplus d’au moins 125 élèves pour déposer une demande d’agrandissement, ce qui n’est pas atteint à Saint-Antonin (384 élèves par rapport à 303 recommandés).

Étant donné que les écoles de la région de Rivière-du-Loup répondent aux critères pour faire une demande de construction, le conseil des commissaires a décidé d’aller de l’avant au début du mois de février. La capacité d’accueil des écoles de Rivière-du-Loup est dépassée de 205 élèves et il est impossible de les recevoir dans un rayon de 20 kilomètres.

