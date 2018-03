La Fromagerie le Détour en nomination au Concours des fromages fins canadiens

Fidèle à sa tradition d’excellence, la Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac s’est à nouveau démarquée alors que trois de ses fromages ont été finalistes dans quatre catégories lors du Concours des fromages fins canadiens 2018. Au fil des années, cette petite fromagerie artisanale s’est hissée parmi les fleurons québécois en produisant des fromages de lait de vache, de chèvre et de brebis.

En février dernier a eu lieu le jugement pour l’édition 2018 du Concours des fromages fins canadiens. Les juges ont procédé à l’évaluation de 375 fromages canadiens en tenant compte de différents critères, tant techniques qu’organoleptiques. Lors du processus, trois fromages de Fromagerie Le Détour ont retenu leur attention et se sont retrouvés finalistes dans quatre catégories. Il s’agit du Grey Owl, du Magie de Madawaska et de Le Verdict d’Alexina.

Les productions fromagères de Fromagerie Le Détour offrent une qualité distinctive reconnue à maintes reprises notamment pour ses trois fromages. À titre d’exemple, le Grey Owl, composé uniquement de lait de chèvre, est champion de catégorie au concours québécois CASEUS depuis 2015 et il s’est mérité une première place en 2011 à la compétition nord-américaine ACS. Le Magie de Madawaska, uniquement fait de lait de vache, a été désigné champion de catégorie en 2014 au concours des fromages fins canadiens et finaliste à la compétition nord-américaine ACS en 2016. Le Verdict d’Alexina, combinant les trois laits, a également été nommé champion de catégorie en 2014 au concours des fromages fins canadiens et il s’est mérité une deuxième place à la compétition mondiale World Cheese Award qui a eu lieu en Espagne en 2016.

Le dévoilement des lauréats du concours des fromages fins canadiens 2018 aura lieu à Toronto le 6 juin prochain suivi le 7 juin d’un salon professionnel et d’un marché nocturne. «C’est avec une grande fierté que des représentants de notre fromagerie seront sur place pour bénéficier de la grande visibilité offerte par le concours et pour faire découvrir les saveurs exquises des fromages témiscouatains».