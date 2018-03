Emploi, formation et entrepreneuriat au Témiscouata

Le Salon de l’emploi du Témiscouata 2018 se tiendra le jeudi 22 mars, de 13 h à 19 h, à Témiscouata-sur-le-Lac, au gymnase de l’École secondaire de Cabano.

Le Salon de l’emploi du Témiscouata permet, et ce depuis 19 ans, d’obtenir un portrait complet du marché de l’emploi du Témiscouata et de favoriser les échanges entre les entreprises en quête de main-d’œuvre et les chercheurs d’emploi qui veulent offrir leurs services directement aux employeurs.

Aspirant offrir un portrait complet du marché du travail du Témiscouata, le Salon de l’emploi du Témiscouata accueillera, dans ses sections, différentes organisations offrant des services à la population. Donc, en plus de rencontrer des employeurs et consulter des centaines d’offres d’emploi, les visiteurs, jeunes et moins jeunes, pourront voir une image positive et attrayante de la région (section Vivre ici), découvrir d’autres options professionnelles (section Entrepreneuriat), lever le voile sur les formations pouvant être offertes ici (section Formation), connaître les ressources dédiées aux étudiants et aux jeunes de la région (section Jeunesse) ainsi que celles s’adressant aux travailleurs et aux chercheurs d’emploi (section Services).

Le Salon de l’emploi du Témiscouata s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’emploi du Bas-Saint-Laurent qui se tient du 19 au 23 mars 2018. Au cours de cette semaine, une grande variété d’activités sera proposée à la population, aux chercheurs d’emploi et aux employeurs. Pour connaître la liste complète des activités, consultez le site emploiquebec.gouv.qc.ca/activitesbsl.

Pour plus d’information, il est possible de communiquer avec Emmanuelle Rivard, coordonnatrice de l’événement, par téléphone au 418 893-5837, poste 102 ou, sans frais, au 1 877-593-5837, et par courriel au emmanuelle.rivard@accesemploi.org. Il est aussi possible de consulter la page web accesemploi.org/salonemploitemiscouata. L’organisation du Salon de l’emploi du Témiscouata a été confiée à Service Accès-Emploi.