19e vente aux enchères du Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite la population à sa vente aux enchères annuelle, le dimanche 25 mars à 14 h, sous la présidence d’honneur du Dr Pierre Harvey et de sa fille Marie-Hélène Harvey, avocate chez Premier Tech.

Cette année, le Musée s’associe avec la Fondation de la Santé en remettant 50% des profits de la vente des trois œuvres. Il s’agit de Engrenage à considérer de Pierre Gauvreau, de Sans titre (1990) de Marcel Barbeau et de Affiche avant la lettre no 185 de Jean-Paul Riopelle. Les bienfaits de l’art sur la santé étant de plus en plus reconnus, il est naturel pour le Musée de s’associer à la cause de la Fondation de la santé.

Près d’une soixantaine d’œuvres seront proposées, fruits de la création d’une pléiade d’artistes québécois de renom dont Marc Séguin, Claude Tousignant et Basque. Le Musée est aussi particulièrement fier d’offrir une dizaine d’œuvres d’artistes de la région dans le corpus de cette 19e édition. C’est là une belle occasion pour les collectionneurs et amateurs d’art d’acquérir des œuvres authentiques à des prix accessibles, en plus de soutenir le Musée du Bas-Saint-Laurent.

Dès 13 h, un cocktail de bienvenue sera offert et permettra aux intéressés de se familiariser avec le corpus proposé avant l’encan qui débutera à 14 h, précise. Alain Lacoursière agira à titre de commissaire-priseur à nouveau cette année. Quinze ans consacrés aux enquêtes relatives aux œuvres d’art ont fait de lui un spécialiste reconnu en la matière.

Les intéressés sont invités à consulter la version couleur du catalogue disponible sur le site web du Musée du Bas-Saint-Laurent. Ils pourront également voir les œuvres mises à l’encan dans le cadre de l’exposition pré-enchères présentée gratuitement du 19 au 24 mars, de 13 h à 17 h. Pour une troisième année, le Musée procède à un encan silencieux pour certaines œuvres choisies. Vous pourrez faire vos mises pendant toute la durée de l’exposition pré-enchères, et ce, jusqu’au 25 mars.

Il sera possible pour les intéressés de l’extérieur de la région de participer aux enchères par téléphone en communiquant au préalable avec Mélanie Girard, au 418 862-7547 poste 1031.