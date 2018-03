Les enfants souhaitent passer plus de temps de qualité avec leurs parents

En 2017, l’équipe de la Maison de la Famille des Basques a réalisé une étude auprès de 198 enfants de la MRC. Intitulé La voix des enfants, le projet visait à recueillir la réponse des jeunes à la question : Qu’est-ce tu vois dans ta communauté idéale? L’objectif était de connaître leurs besoins et leurs désirs, dans le but d’adapter leur offre de services.

L’activité, portant sur les rêves et les souhaits, a pris la forme d’une histoire racontée aux enfants pour laquelle ils étaient invités à imaginer et illustrer une fin unique. Ils ont ensuite pris la parole pour expliquer ce qu’ils avaient dessiné : un endroit rêvé, idéal pour les enfants. Cette démarche a permis d’arriver à un constat fort étonnant! Nos enfants ne désirent pas faire le tour du monde, vivre dans une fête foraine perpétuelle ou passer leurs journées dans les jeux d’eau! En majorité, ils souhaitent passer plus de temps de qualité avec leurs parents, au quotidien, en toute simplicité.

Suite à cette révélation, la Maison de la Famille des Basques et le comité COSMOSS ont voulu se faire porte-parole de La voix des enfants et promouvoir leur message. Des affiches ont été apposées dans différents lieux fréquentés par les familles des Basques. Des cartes postales ont également été distribuées par le biais des écoles primaires. Elles ont été personnalisées par les enfants qui ont été invités à y inscrire une activité qu’ils souhaitaient faire avec leurs parents. Par la suite, les cartes ont pris le chemin de la maison pour sensibiliser les parents au désir que partagent tous les enfants de passer plus de temps avec eux, dans la simplicité du quotidien.

Voici deux exemples de messages apposés sur les affiches : «Ce qui me plairait le plus? Lire un livre avec papa.» - Éloi, 6 ans ; «Ce qui me ferait le plus plaisir? Jouer à un jeu de société avec papa et maman.» - Raphaëlle, 11 ans.