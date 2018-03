«Les vivaces à floraison continue» avec Larry Hodgson

C’est le très connu Larry Hodgson, «Jardinier paresseux» du nom de son livre, qui sera le conférencier invité de la Société d’Horticulture de Rivière-du-Loup le mercredi 14 mars prochain. Il parlera des vivaces à fleuraison continue.

La plupart des vivaces ne fleurissent que pendant 1 à 2 semaines, mais il existe plusieurs vivaces qui fleurissent sans arrêt pendant 8 semaines et plus. Larry Hodgson vous présentera plus de 60 de ces plantes extraordinaires.

Cette activité de la Société d’Horticulture de Rivière-du-Loup aura lieu le mercredi 14 mars à 19 h 30 à la Maison de la Culture, Salle Bon Pasteur, 2e étage, 67 rue Du Rocher, Rivière-du-Loup. C’est gratuit pour les membres et 10 $ pour les non-membres.