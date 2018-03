Centre Phil-Latulippe: un futur aréna jugé dysfonctionnel

Lors des dernières semaines, des rencontres de travail ont eu lieu entre des représentants de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et des porte-paroles de la Coalition pour une glace artificielle au Centre sportif Phil-Latulippe.

Malgré plusieurs échanges et onze mois après l’écrasement, les représentants de la Ville proposent que le futur Centre sportif Phil-Latulippe possède une glace artificielle dont les bandes se retrouveraient à moins de sept pieds des murs extérieurs avec quatre petites chambres de joueurs seulement et quelques espaces de rangement, ce que la Coalition juge inapproprié pour que l’aréna soit fonctionnel.

Par ailleurs, le 23 février dernier, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a déposé une demande d’aide financière au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Cette demande prévoit une phase 2 à la reconstruction du Centre sportif Phil-Latulippe qui permettrait notamment la construction de deux autres chambres de joueurs, d’une salle de classe, d’une salle intergérationnelle et d’un hall d’entrée permettant d’accueillir les joueurs et les spectateurs dans la même bâtisse, mais à l’extérieur de la glace.

Les membres de la Coalition se demandent quand surviendra la réponse du gouvernement à cette demande d’aide financière. Puis, comment savoir si cette réponse sera positive? De plus, la Coalition souhaite rappeler qu’il n’est pas rare de voir des demandes d’aide financière pour la réalisation de projets être déposées à plusieurs reprises avant d’obtenir enfin une réponse positive.

SIX CHAMBRES

La Coalition veut obtenir dès maintenant, six chambres de joueurs, un hall d’entrée, des espaces de rangement et une salle de classe dans ce Centre sportif qui est situé à quelques pas de trois établissements scolaires. Avec seulement quatre chambres de joueurs, il serait très difficile d’y tenir plusieurs matchs consécutifs de hockey dans la même journée voire même impossible que plusieurs matchs successifs de ballon sur glace aient lieu considérant que ces derniers ont une durée d’environ 45 minutes.

«Il faut absolument que la première phase de reconstruction du Centre sportif Phil-Lautilippe possède une glace artificielle, six vestiaires, une salle de classe, un hall d’entrée et des espaces de rangement. Or, les représentants de la Ville n’arrivent pas au même constat que nous ce qui fait en sorte que les discussions stagnent actuellement. Nous voulons un aréna qui va répondre dès maintenant aux besoins des utilisateurs, et ce, pour les 50 prochaines années! Qui sait si la phase 2 se réalisera un jour? Oui, à une glace artificielle, mais non à un aréna dysfonctionnel» clament les porte-paroles.

À noter qu'aucun endroit n’est actuellement prévu pour que les spectateurs puissent attendre au chaud. Ainsi, une personne qui souhaiterait prendre au chaud un café devrait se réfugier dans une chambre de joueurs ou dans une salle de bain. La construction d’un hall d’entrée permettrait donc d’éviter cette situation.

Les membres de la Coalition sont conscients que leurs demandes représentent des coûts additionnels de construction. C’est pourquoi ils demandent la collaboration de la Ville afin d’obtenir des plans d’architectes prévoyant ces ajouts ainsi que les coûts de construction associés à ces éléments. Ayant en main de véritables plans et des chiffres précis, les membres de la Coalition pourront par la suite discuter plus sérieusement avec d’éventuels partenaires financiers.