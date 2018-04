Deux Pharmacies éco+responsables à Cacouna et L’Isle-Verte

C’est avec fierté que les pharmacies Philippe Lépicier et Marie-Hélène Miousse, situées à Cacouna et à L’Isle-Verte et affiliées à Familiprix, annoncent leur engagement à devenir des Pharmacies éco+responsables avec Maillon Vert.

Démarche unique en Amérique du Nord, le programme de Maillon Vert vise à aider les pharmacies du Québec à se démarquer par la mise en œuvre de mesures écologiques, sociales et économiques concrètes.

«En tant que pharmaciens, notre souci premier est la santé et le bien-être des gens. Être écoresponsable, c’est prendre soin à la fois de notre communauté et de notre planète. Depuis longtemps, nous souhaitions contribuer davantage en ce sens», a expliqué Philippe Lépicier, pharmacien copropriétaire.

La première étape pour rendre les pharmacies écoresponsables a consisté en un diagnostic de l’entreprise par Maillon Vert. À la suite d’une collaboration étroite, un plan d’action spécifique à chaque pharmacie et valorisant l’implication des employés a été élaboré.

«La démarche Pharmacie éco+responsable combine des actions environnementales, telles que l’amélioration de la gestion des médicaments résiduels, l’optimisation des transports et la diminution des sacs, à des actions sociales, comme l’implication dans des résidences pour personnes âgées de notre région», a souligné pour sa part la pharmacienne et copropriétaire Marie-Hélène Miousse.