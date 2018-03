Horizon FM fête ses 40 ans

L’équipe de la radio Horizon FM de Dégelis souligne ses 40 ans de diffusion. Le propriétaire, Gilles Caron, rappelle que la station CFVD est entrée en ondes officiellement le 1er mars 1978 à la fréquence 1370 sur la bande AM.

CFVD devenait en 1995 l'une des premières radios à faire sa conversion du AM au FM. En 2006, CFVD adopte l'acronyme Horizon FM. Aujourd'hui, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui œuvrent avec passion dans le monde des médias électroniques.

«Oui ! Bien des choses ont changé... Mais, il y en a une qui demeure: la passion de faire de la radio et de bien servir tous nos auditeurs et clients. Notre mandat demeure celui d'informer, divertir et éduquer, tout en étant à la fois "miroir" et "fenêtre" pour le Témiscouata», a mentionné M. Caron.

Pour sa part, Guylain Jean, qui œuvre depuis 35 ans maintenant à cette station à titre d’animateur-journaliste, se rappelle de ses débuts: «En 1983, je réalisais un rêve de jeunesse de faire de la radio et de rejoindre les gens via ce populaire média. J’ai adopté rapidement le Témiscouata et ce fut réciproque».