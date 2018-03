Un appui de taille à Marie-Hélène Dubé

Afin de faire connaître davantage la campagne de sensibilisation de cette jeune femme ayant subi trois cancers en quelques années, la Fondation québécoise du cancer et l’Association du cancer de l’Est du Québec s’associent à Marie-Hélène Dubé.

Cette dernière est l’instigatrice d’une vaste mobilisation pancanadienne lancée le 10 janvier visant à inciter le gouvernement fédéral à modifier les dispositions de l’article 12(3c) sur la loi de l’assurance-emploi. Selon ces dispositions, depuis 1971, une personne atteinte d’une maladie grave, comme le cancer, a droit à un nombre maximal de 15 semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi.

En accord avec Mme Dubé, la Fondation et l’Association sollicitent l’appui de tous afin d’influencer le gouvernement à faire évoluer ce dossier et sensibiliser à l’importance d’agir ensemble. Cet engagement s’inscrit parfaitement au sein des missions des deux organismes. De par leur expérience auprès de cette clientèle, tous deux savent à quel point les personnes touchées par le cancer subissent de grands bouleversements dans leur vie quotidienne.

Si le gouvernement fédéral acceptait de réviser cette iniquité qui pénalise des milliers de travailleurs canadiens qui sont prestataires de l’assurance-emploi pour cause de maladie, les personnes atteintes pourraient se concentrer davantage sur leurs besoins psychologiques et physiques durant l’épreuve, et moins sur les soucis financiers incombés par la maladie. La durée moyenne d’un programme de traitements pour un cancer est estimée à 52 semaines – 15 semaines de prestations ne procurent donc qu’un mince appui financier.

Cette problématique touche un très grand nombre de personnes. C’est pourquoi la Fondation québécoise du cancer et l’Association du cancer de l’Est du Québec prennent position, afin que la loi sur l’assurance-emploi soit enfin amendée. Vous pouvez facilement apporter votre appui à Marie-Hélène Dubé en visitant le www.15semaines.ca. Remplissez le formulaire qui s’y trouve et un courriel sera automatiquement envoyé à votre député(e), à votre premier ministre, Justin Trudeau, au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, et aux chefs des partis politiques du Canada.