Le député fédéral réagit au Budget Trudeau-Morneau 2018

Le député fédéral de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup Bernard Généreux a réagi suite au dévoilement du Budget 2018, déposé par le ministre des Finances Bill Morneau à la Chambre des communes le mardi 27 février 2018.

Ce dernier pointe notamment du doigt dans le document de 423 pages l’augmentation de la dette fédérale jusqu’en 2045, des coupures importantes de 2,54 milliards $ d’argent déjà promis pour les programmes d’infrastructure, ainsi qu’une augmentation d’impôts pour certaines petites et moyennes entreprises.

Le budget prévoit un déficit de 18,1 milliards de dollars pour l’année 2018-2019, et le gouvernement libéral n’anticipe pas revenir à l’équilibre budgétaire avant l’année 2045.

«Pour un premier ministre qui aime parler de la jeunesse et de l’avenir du pays, Justin Trudeau agit clairement contre les intérêts des générations futures avec une approche fiscale qui ajoutera 450 milliards de dollars à la dette nationale d’ici les 27 prochaines années, une augmentation de 70% par rapport à la dette actuelle de 670 milliards $, dénonce Bernard Généreux. Les jeunes d’aujourd’hui et de demain se verront léguer une dette qui se traduira inévitablement par des hausses d’impôts et des services rationnés.»

Pour les régions comme Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, le député Bernard Généreux soutient également que les nouveaux investissements massifs des libéraux de Justin Trudeau, incluant 5 milliards $ pour les autochtones et 2 milliards $ pour l’aide étrangère, se fassent aux dépens des investissements en infrastructures municipales et provinciales dont la région a grandement besoin.

«Ce que le gouvernement donne d’une main, il reprend de l’autre, et ce choix politique démontre clairement que les libéraux de Justin Trudeau se fichent carrément des régions du Québec, incluant la nôtre, pour des raisons purement idéologiques» s’exclame le député.