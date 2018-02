La Poule aux oeufs d’or : un gagnant à Saint-Jean-de-Dieu

Un billet de loterie de La Poule aux œufs d’or acheté à Saint-Jean-de-Dieu a fait le bonheur de Jean-Pierre Babineau, le 7 février. M. Babineau, qui habite au Bas-Saint-Laurent, a remporté un beau montant de 25 000 $.

La fameux billet de «La Poule aux œufs d’or plus à 5 $» a été vendu par le Dépanneur H. Lebel, du 46, rue Principale Nord, à Saint-Jean-de-Dieu. Le gagnant est allé chercher son prix au centre de réclamation de Québec. Il a dit vouloir s’offrir un voyage dans le Sud.

La Poule aux œufs d’or est aussi une émission de télévision diffusée le mercredi, à 19 h 30, sur les ondes de TVA. Toujours aussi populaire, elle attire environ un million de téléspectateurs toutes les semaines.

En 2017, Loto-Québec a versé 107 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 132 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie! et Grande Vie ont permis à 29 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.