Les Dragons du Témis pour développer l’entrepreneuriat chez les jeunes

Les Dragons du Témis, c’est une des activités organisées au Témiscouata pour développer l’entrepreneuriat chez les jeunes. Ainsi le 23 février dernier au BeauLieu Culturel de Témiscouata-sur-le-Lac, quatre équipes ont présenté leurs projets entrepreneuriaux aux trois Dragons, également des gestionnaires d’entreprise.

Pour cette 5e édition, le comité de Dragons était composé de Marie-Lyne Michaud, propriétaire de la Station Service Michaud, Michael Lang, propriétaire de ML Action et Nicolas Cervant Caron, directeur des ressources humaines chez Bégin & Bégin / Groupe NBG de même que président du Conseil des dirigeants d’entreprises du Témiscouata.

L’objectif des jeunes était d’obtenir de l’aide financière et technique ainsi que du mentorat afin de poursuivre leurs projets. En tout, ce sont près de 2 000 $ qui ont été distribués aux quatre équipes. De plus à travers ces projets, les jeunes développent différentes qualités entrepreneuriales telles que la persévérance, la créativité, le leadership et l’esprit d’équipe.

Le groupe du Centre d’éducation des adultes de Squatec a présenté le projet «Le Havre» visant à réaménager leur espace de vie, favoriser la réussite scolaire et contribuer au sentiment d’appartenance à l’école.

«Le passé, mon histoire» était le thème du projet du «Salon du livre» de l’École secondaire de Dégelis pour l’édition 2017. Pour une première année, ce sont les élèves du comité qui ont pris en charge l’organisation de l’évènement en y apportant leurs couleurs.

L’organisation d’un évènement sportif est au cœur du projet «Filles en forme» de l’École secondaire Vallée des Lacs à Squatec. L’équipe a décidé d’organiser une course réservée aux filles de l’ensemble la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Le défi sera de courir ou de marcher 3, 5 ou 10 kilomètres au Parc national du Lac-Témiscouata.

Finalement, pour une deuxième année consécutive, «Transform» de l’École secondaire du Transcontinental à Pohénégamook a participé au projet. Cette année, les membres du comité du gym désiraient promouvoir les saines habitudes de vie par des activités sportives, des capsules d’informations et la préparation et la vente de nourriture santé.

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata remercie ses partenaires dans les Dragons du Témis: Cascades emballage carton-caisses, le Conseil des dirigeants d’entreprises de Témiscouata, la Société d’aide au développement de la collectivité de Témiscouata, le BeauLieu Culturel du Témiscouata, la MRC de Témiscouata, la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata et la Caisse populaire du Portage.