Le rendez-vous annuel de l’incendie approche à Dégelis

Les intervenants et acteurs du milieu de l’incendie sont invités à participer au rendez-vous annuel «Les pompiers un rôle essentiel dans la collectivité» qui se tiendra, ce 28 avril à partir de 8 h 30, au cinéma de Dégelis.

Accident, glissements de terrain, inondations, incendies, pannes de courant, ces évènements font souvent la une des médias. Qui s’assure de se préparer, se protéger et intervenir continuellement lors de dommages ? Les pompiers, ce rôle essentiel au développement durable de la collectivité.

Divers conférenciers et représentants seront sur place. Renée Roussel, médecin de famille et coroner sera à Dégelis pour expliquer les pratiques d’un coroner selon la Loi sur la recherche et cause des circonstances d’un décès. Elle abordera aussi les étapes de travail et les collaborateurs à l’œuvre supportant le travail d’un coroner. Steve Brisebois, conseiller de Flash Formation entretiendra les participants à propos des tactiques associées aux phénomènes thermiques. Patrick Lalonde, président d’ICARIUM Groupe Conseil, discutera du recrutement des pompiers à temps partiel.

Cette année, l’Association offre de la visibilité aux fournisseurs spécialisés notamment : 1 200 Degrés Équipements, Électronique Mercier, L’Arsenal et Aréo-feu. Le comité organisateur et le président de l’Association des pompiers de l’Est du Québec, Claude Gravel, invitent donc tous les intervenants et acteurs du milieu à réserver rapidement leur place. L’inscription est obligatoire avant le 5 avril auprès de l’Association des pompiers de l’Est du Québec. Les formulaires sont disponibles sur le site info-apeq.ca ou en écrivant un courriel à johanne.brousseau@videotron.ca.