L’aperçu du printemps de Météomédia

Le printemps analysé par Météomédia se déroule du 1er mars au 31 mai. Pour la région du KRTB, aucun coup d’éclat de la part de Dame nature n’est prévu. On annonce des températures légèrement au-dessus de la normale pour ces trois mois.

«La température moyenne pour ces trois mois, de jour et de nuit sera de 3 degrés Celcius. Elles demeurent toutefois près des valeurs saisonnières», précise Bertin Ossonon, météorologue à Météomédia. Même si l’hiver tire à sa fin les précipitations, elles, n’ont pas dit leur dernier mot. Pour ces trois mois printanier, on attend en moyenne 78 cm de neige et 130 mm de pluie. «La région du Bas-Saint-Laurent est située tout près de la trajectoire des systèmes qui se forment dans la vallée du Saint-Laurent. «À la fin du mois de mars et une partie du mois d’avril, on aura droit à une bataille entre le chaud qui vient s’installer et le froid qui tente de partir, ce qui pourrait provoquer des tempêtes», ajoute M. Ossonon. À court ou moyen terme, on ne voit cependant pas de masse de précipitations s’approcher de la région.

Selon le météorologue de Météomédia, le mois de mars débutera avec des températures plus douces que la normale, avec une moyenne de -5 degrés Celcius. Le mois d’avril sera également plus doux que froid, avec des températures moyennes de 2 degrés Celcius. Le mois de mai sera légèrement plus frais qu’à l’habitude avec une moyenne de 9 degrés Celcius.

L’aperçu du printemps ne crée pas vraiment de surprise au KRTB. Il faudra cependant suivre la trajectoire des systèmes le long de la vallée du Saint-Laurent pour être à l’affut des perturbations météorologiques.

Météomédia indique que la date moyenne de la dernière gelée au sol est le 18 mai. La date moyenne de la dernière chute de neige est le 26 mars. La neige accumulée au sol disparait habituellement au début du mois de mai.