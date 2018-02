Un lynx en balade à Saint-Modeste

Les lynx sont de plus en plus nombreux dans notre région. Malgré tout, il reste toujours aussi surprenant (et impressionnant!) d’en croiser un sur sa route.

Béanca Milliard a aperçu l’animal en après-midi dans la cour arrière d’une résidence du 3e rang, à Saint-Modeste. Le passage du lynx n’a pas manqué d’être immortalisé en vidéo, lequel a été partagé sur les réseaux sociaux par la suite.

Au cours des dernière année, plusieurs citoyens de différentes municipalités ont eu la chance d’apercevoir un lynx. Le plus récent épisode remonte au mois d’avril 2017 quand un résident du Parc Cartier, à Rivière-du-Loup, a remarqué la présence de l’animal en plein quartier résidentiel.

Un autre lynx avait été filmé par un des lecteurs d'Info Dimanche en janvier 2017, dans une piste de motoneige à Saint-Antonin. L'été d’avant, plusieurs personnes en avaient aussi observé à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, dans le secteur du lac Saint-Hubert.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs indique que les mêmes conseils de sécurité s’appliquent pour le lynx du Canada que pour les autres animaux sauvages, bien qu’ils ne représentent généralement pas de menace.

On conseille notamment de ne jamais les nourrir, d’éviter de crier ou de faire des mouvements brusques. «Si l’animal ne fuit pas en votre présence, restez calme et évaluez la situation. Ne courez pas et ne cherchez pas à vous accroupir, demeurez plutôt dans une position debout», avait expliqué la conseillère en communication du ministère, Catherine Geoffrion, au journal.

Si un animal sauvage semble menaçant ou que sa présence persiste dans un secteur, il est recommandé de communiquer avec l’organisme S.O.S Braconnage.