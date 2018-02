La Loterie qui fait du bien est de retour

L’Association du cancer de l’Est du Québec annonce le retour de la grande Loterie qui fait du bien. Dès maintenant, 15 000 billets sont mis en vente au cout unitaire de 10 $, procurant une chance de remporter l’un des 7 prix offerts totalisant une valeur de 20 596 $.

Encore plus de points de vente offriront les billets d’ici au début du mois de juin. À ce jour, 80 ont confirmé leur collaboration et d’autres s’ajouteront au cours des prochaines semaines. Voici les prix qui seront remportés par les gagnants :

1 er : Produits Honda présélectionnés – Mini Mécanik, valeur de 5 000 $

: Produits Honda présélectionnés – Mini Mécanik, valeur de 5 000 $ 2 e : Forfait voyage pour deux personnes – Inter Voyage, valeur de 5 000$

: Forfait voyage pour deux personnes – Inter Voyage, valeur de 5 000$ 3 e : Carte-cadeau d’Ameublements Tanguay, valeur de 4 000$

: Carte-cadeau d’Ameublements Tanguay, valeur de 4 000$ 4 e : Forfait séjour 3 nuitées pour deux personnes à l’Auberge de montagne des Chics-chocs, valeur de 2 096$

: Forfait séjour 3 nuitées pour deux personnes à l’Auberge de montagne des Chics-chocs, valeur de 2 096$ 5 e : Chèque-cadeau essence du dépanneur ESSO 7-24, valeur de 2 000$

: Chèque-cadeau essence du dépanneur ESSO 7-24, valeur de 2 000$ 6 e : Forfait santé 2 jours pour deux personnes à l’auberge du Parc de Paspébiac

: Forfait santé 2 jours pour deux personnes à l’auberge du Parc de Paspébiac 7e : Chèque-cadeau chez Harley-Davidson Rimouski, valeur de 1 000$

Voici le réseau de vente officiel des billets :

RÉSEAU DE VENTE OFFICIEL VILLES OÙ SONT PRÉSENTS LES POINTS DE VENTE PARTICIPANTS Dixie Lee Baie-Comeau, Bonaventure, Cap-aux-Meules, Carleton, Chandler, Matane, Mont-Joli, Paspébiac, Rimouski, Rivière-au-Renard, Sainte-Anne-des-Monts ESSO Baie-des-Sables, Bonaventure, Caplan, Gaspé, Matane, Mont-Lebel, New Richmond, Port-Daniel, Portneuf-sur-Mer, Rimouski, Sept-Îles, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Pascal-de-Kamouraska Industrielle Alliance Amqui, Baie-Comeau, Gaspé, Matane, Rimouski, Sept-Îles, Sainte-Anne-des-Monts Mallette Amqui, Baie-Comeau, La Pocatière, Matane, Mont-Joli, Port-Cartier, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Pascal, Sept-Îles, Trois-Pistoles Quincaillerie Home Hardware Cloridorme, Gaspé, La Pocatière, Newport, Percé, Pessamit, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Siméon-de-Bonaventure, Sayabec, Saint-Cyprien Pharmacies Jean Coutu Cap-aux-Meules, Cap-Chat, Caplan, Carleton, Chandler, Gaspé, Grande-Rivière, Matane, New Richmond, Newport, Paspébiac, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sept-Îles, Sainte-Anne-des-Monts VitroPlus Ziebart Amqui, Gaspé, Les Escoumins, Maria, Pabos, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sainte-Anne-des-Monts

Les billets sont également disponibles à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, à la Friperie de l’Est, en ligne au aceq.org/loterie et par téléphone en composant le 1 800 463-0806. Les marchands intéressés à devenir point de vente et joindre le mouvement de solidarité peuvent communiquer avec Karine Giasson, au 418 724‑0600, poste 2011, ou par courriel à kgiasson@aceq.org.

Le tirage aura lieu le mercredi 13 juin à 10 h à l’Hôtellerie Omer-Brazeau située au 151, rue Saint-Louis, à Rimouski.

Pour le participant, chaque billet procure la chance de remporter l’un des sept prix offerts. Mais comme membre de la communauté, la loterie procure 100 % de chances d’offrir aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches dans l’Est-du-Québec des services humains, rassurants et réconfortants qui contribuent véritablement à leur mieux-être physique et psychologique. Les revenus générés par la loterie seront consacrés :

Au service de massothérapie en oncologie offert dans les hôpitaux du territoire (Amqui, Baie-Comeau, Chandler, Gaspé, La Pocatière, Maria, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Sainte-Anne-des-Monts, Sept-Îles et Témiscouata-sur-le-Lac) de même qu’au Centre de mieux-être Cendrine et Philippe situé à Rimouski;

À l’offre de conférences virtuelles et d’ateliers webdiffusés accessibles par internet, en direct ou en différé, pour que toutes les personnes de l’Est-du-Québec puissent en bénéficier;

À l’offre d’activités variées, organisées localement, pour répondre le plus efficacement possible et de manière adaptée aux besoins des communautés du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

En 2017, la première Loterie qui fait du bien avait permis de réinvestir 92 150 $ dans des services contribuant directement au mieux-être des personnes atteintes de cancer et à leurs proches au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.