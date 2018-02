Dix-neuf jeunes du Transcontinental honorés

C’est le 11 février dernier que s’est déroulé le brunch annuel de la Maison des Jeunes Pirana située à Pohénégamook. Ce Mérite Pro-Jeunes valorise l’implication des jeunes au Transcontinental. Cette activité a permis de remettre un méritas et une bourse à 19 jeunes de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire.

Plus de 130 personnes ont assisté au brunch et une vingtaine d’adolescents et d’adultes ont aidé à réaliser cette belle activité. Les gens présents ont également eu la chance d’entendre le conférencier Yanick Côté, chanteur et comédien.

«Nous tenons à remercier tous les généreux commanditaires pour leur implication financière. Également, nous remercions toute la population pour l’appui que vous nous portez depuis toutes ces années. Merci et à l’an prochain» a indiqué l’équipe de la Maison des Jeunes Pirana.