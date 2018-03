Les enseignants se disent oubliés par le gouvernement

La présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) s’indigne que le gouvernement Couillard n’ait pas pu trouver les ressources nécessaires pour les enseignants, mais qu’il offre de très généreuses augmentations aux médecins spécialistes du Québec.

En effet, on apprenait que le gouvernement allouerait environ 2 milliards de dollars d’ici à 2023 aux 10 000 médecins spécialistes du Québec. Pire, on lisait que Québec présentait le versement de cette somme comme un remboursement de dette et non une augmentation de rémunération.

«On a tous vraiment l’impression que c’est deux poids, deux mesures quand il est question du salaire des enseignants du Québec et du salaire des médecins. C’est insultant. Les enseignants québécois sont à tous points les moins bien payés au Canada selon les dernières données de Statistique Canada. Il est plus que temps de donner le nécessaire coup de barre. Monsieur Couillard, pour la valorisation de la profession enseignante, on repassera. C’est envers les enseignants du Québec que vous avez une dette», a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE.

Rappelons que l’entente dévoilée avec les médecins prévoit que le salaire moyen des spécialistes dépassera les 400 000 $, ce qui ferait d’eux les médecins spécialistes les mieux payés au Canada.

