François Legault sera en visite chez Bombardier

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, visitera les travailleurs de l’usine de Bombardier à La Pocatière, jeudi le 22 février, en avant-midi.

M. Legault sera de passage au Kamouraska pour rencontrer des représentants de la direction du syndicat des travailleurs. Il prendra également le temps de visiter l’usine avec les travailleurs eux-mêmes.

Une mêlée de presse conjointe avec les élus de la région et les représentants du syndicat devrait avoir lieu en fin de matinée, vers 11 h 15.

INQUIÉTUDE

Ce lundi, les élus de la région et les travailleurs ont exprimé leur grande inquiétude envers la pérennité de l’usine, puisque Alstom Transport Canada et SNC-Lavalin ont remporté l’appel d’offres pour concevoir et construire le Réseau express métropolitain de Montréal (REM).

On craint ainsi que plus de 300 emplois disparaissent chez Bombardier, dès cet automne. On souligne que le carnet de commandes sera vide une fois les derniers véhicules du métro de Montréal livrés.