Sept jours en Europe avec du Redbull comme monnaie d’échange

Le Louperivois Jérémy Leblond ainsi que ses deux amis Vincent Asselin et Alexis Arseneau souhaitent s’embarquer dans une aventure de voyage hors du commun. S’ils franchissent la première sélection grâce aux votes du public, ils pourront s’envoler vers l’Europe et tenter de se rendre jusqu’à Amsterdam en sept jours, en utilisant seulement des canettes de Red Bull comme monnaie d’échange et un téléphone cellulaire au forfait illimité.

«Le ‘’Red Bull Can You Make It’’est une grosse aventure qui n’en est pas à sa première présentation. Nous sommes trois grands amateurs de voyage à la base. Ce défi nous permettra d’avoir une dose d’adrénaline supplémentaire. Nous avons travaillé fort afin de nous faire connaitre sur les réseaux sociaux», explique Jérémy Leblond, étudiant à l’UQÀM en communications.

Son équipe, qui se nomme les Looney Loonies, est présentement 2e au Canada. Pour se loger, se nourrir et se déplacer, les participants devront user de leur pouvoir de persuasion et leur charisme afin d’échanger les cannettes contre des éléments qui leur permettront de se rapprocher d’Amsterdam.

À la fin de la période de vote, le 20 février à 17h59, les 12 premiers candidats avec le plus de votes au Canada seront éligibles à la sélection finale de l’équipe. Un panel de juge sélectionnera alors trois équipes parmi ces 12 pour participer au «Red Bull Can You Make It ?».

Ainsi, plus de 200 équipes étudiantes en provenance de plus de 60 pays autour du monde participeront à cette aventure qui se déroulera du 10 au 17 avril.

Il est possible de voter pour les Looney Loonies en suivant ce lien : https://canyoumakeit.redbull.com/en/applications/10194/