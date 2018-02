La Fondation Desjardins remet 3 000$ à deux écoles de Trois-Pistoles

La Fondation Desjardins a remis 2 000 $ aux jeunes de l’école Litalien et 1 000 $ aux jeunes de l’école secondaire de Trois-Pistoles pour réaliser des projets de couture, de peinture et de cuisine.

Les prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire. La Fondation a reçu 1 127 candidatures cette année, une augmentation de 15 % par rapport à l’année dernière. Les 199 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins.

Félicitations à Solange Bernard, responsable du projet cuisine à l’école secondaire de Trois-Pistoles ainsi qu’au comité professeur formé de Manon Dumont, Linda Gagnon, Isabelle Lavoie de l’école Litalien.