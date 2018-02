Le conseil de la MRC du Kamouraska appuie le mouvement «Mes soins restent ici»

Le comité «Mes soins restent ici» désire souligner la manifestation d’appui de la part du préfet et des maires à la campagne de mobilisation citoyenne «J’ai à cœur mes soins au Kamouraska».

Lors de sa dernière réunion du conseil de la MRC du Kamouraska, tous les élus ont posé en portant fièrement le macaron, le cœur rouge du Kamouraska, symbole du mouvement citoyen pour le maintien et le développement des soins de proximité.

Le comité «Mes soins restent ici» a rencontré au début de février le comité santé de la MRC composé du préfet et de quelques maires. À cette occasion, il a pu présenter un portrait à jour de la dégradation des différents services de soins de santé au Kamouraska. Les échanges ont porté également sur l’importance de l’engagement des élus à collaborer au maintien et au développement des soins de proximité pour les Kamouraskois et sur des actions potentielles.

Selon le comité, cette rencontre a été très profitable pour tous. Il s’est dit heureux de cette démonstration de soutien envers le mouvement «Mes soins restent ici».