FARR : Près de 1,2 M$ pour sept projets au Bas-Saint-Laurent

En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de près de 1,2 M$ sur trois ans pour la réalisation de sept projets soumis dans le cadre du nouveau programme Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

C'est le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D'Amour, qui a dévoilé le 16 février au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, la liste des projets sélectionnés. Pour l'occasion, il était accompagné de la préfète de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

Des aides financières ont été accordées aux projets suivants :

100 000$ pour la mise sur pied de 14 logements adaptés avec services par l’Association de personnes handicapées l’Éveil des Basques (Maison Martin-Matte)

52 000$ pour l’aménagement extérieur et l’achat d’équipements à la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert

250 000$ pour le réaménagement de l'aérogare de Mont-Joli.

250 000$ pour la construction et la mise en place d’un centre de jour pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

45 000$ pour l’organisation d’un sommet sur l’attractivité par le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

250 000$ pour un partenariat interordres des services aux entreprises par l’Université du Québec à Rimouski, la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et le Cégep de Rivière-du-Loup.

250 000$ pour l’installation du réseau internet Wi-Fi dans les périmètres urbains de la MRC de Témiscouata afin que les citoyens et entreprises puissent bénéficier d’un services alternatif de téléphonie cellulaire.

«Je tiens à féliciter tous les organismes partenaires pour leur travail de concertation. Des projets de qualité et mobilisateurs ont été présentés au comité régional de sélection. Ces initiatives contribueront grandement au rayonnement du Bas-Saint-Laurent dans une perspective de développement durable, et j'en suis bien fier», a commenté le député de Rivière-du-Loup- Témiscouata, Jean D’Amour.

Dans le cadre du FARR, une somme de plus de 2,4 millions de dollars a été accordée au Bas-Saint-Laurent pour l'année financière 2017-2018. Il y a eu quatre appels de projets, soit les 1er novembre et 1er décembre 2017 ainsi que les 3 janvier et 1er février 2018. Cette annonce concerne le premier appel de projets.