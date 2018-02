Deux coureurs du Club Alpin du Mont-Comi aux Championnats provinciaux

Du 23 au 28 février, le Championnat provincial U16 [14-15 ans] aura lieu à la station du Mont-Édouard et accueillera la relève de l’élite québécoise du ski alpin. Au total, ce sont 160 coureurs âgés de 14 et 15 ans qui se pointeront à cette finale provinciale en Super-G, en Slalom Géant et en Slalom.

Cette compétition d’envergure provinciale permettra non seulement de déclarer les grands gagnants provinciaux de la saison 2018, mais servira également de qualification pour les championnats Canadien. Alexandra Plante représentera fièrement le Mont-Comi.

Et cette année, le Championnat Provincial U12 [10-11 ans] se déroulera au Mont St-Mathieu les 16, 17 et 18 mars prochains. Une jeune athlète du Mont-Comi, Clara Doré-Lepage âgée de 10 ans, représentera aussi fièrement le Mont-Comi.

Félicitations et bonne chance !